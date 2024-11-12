Росіяни вбили на Херсонщині двох людей, ще одну – поранили

Упродовж доби на Херсонщині росіяни вбили двох людей, ще одну – поранили.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Станіслав, Берислав, Антонівка, Микільське, Саблуківка, Одрадрокам'янка, Веселе, Садове, Софіївка, Осокорівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в освітній та медичний заклади та заклад культури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі.