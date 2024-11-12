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Росіяни вбили на Херсонщині двох людей, ще одну – поранили

12 населених пунктів області постраждали від атак окупантів.

Росіяни вбили на Херсонщині двох людей, ще одну – поранили
Пошкоджена атаками РФ школа на Херсонщині, фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби на Херсонщині росіяни вбили двох людей, ще одну – поранили.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Станіслав, Берислав, Антонівка, Микільське, Саблуківка, Одрадрокам'янка, Веселе, Садове, Софіївка, Осокорівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в освітній та медичний заклади та заклад культури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі.

  • Учора у всіх районах Херсона унаслідок російських обстрілів зникло світло.
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