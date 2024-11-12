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Reuters: Україна вважає наступні після перемоги Трампа 4-5 місяців "визначальними"

За цей час мають бути сформовані стартові позиції для перемовин.

Reuters: Україна вважає наступні після перемоги Трампа 4-5 місяців "визначальними"
Фото: Генштаб

Агенція Reuters із посиланням на високопоставленого українського чиновника, що спілкувався із журналістами на основі анонімності, стверджує, що у Києві прийдешні зимові місяці розглядають як "визначальні та поворотні" для війни. 

Після перемоги Дональда Трампа на виборах українська влада нібито переконана, що має 4-5 місяців для того, щоб підійти до перемовин у найсильнішій позиції, для чого потрібно отримати якомога більше зброї та втриматися на полі бою.

У Києві чекають на обрання Трампом чиновників, які відповідатимуть за сферу безпеки та зовнішньої політики. Це визначить підхід республіканця до українського питання. У будь-якому разі влада усвідомлює, що ймовірність вступу до НАТО за нової адміністрації суттєво зменшилася.

Загалом в Україні, за словами джерела, "панує похмурий настрій, що відображається і в останніх промовах Президента Зеленського". Як стверджує чиновник, "люди вкрай розчаровані тим, що за потужними словами уряду Байдена були лише слабкі кроки, особливо за останній рік". 

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