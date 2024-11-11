Естонії запропонували долучитися до навчання та оснащення однієї з українських бригад, - Умєров

Міністри оборони України та Естонії обговорили в Києві подальші кроки для посилення співпраці між країнами.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Зокрема, співрозмовники обговорили інвестиції Естонії в український ОПК, додаткові пакети військової допомоги, внески в ІТ-коаліцію, тренування українських військовослужбовців.
“Особливу увагу приділили підготовці наших бригад. Запропонував Естонії долучитися до їх навчання та оснащення за прикладом інших країн-партнерів”, - написав Умєров.
Крім того, міністри обговорили залучення додаткового фінансування для розвитку українського оборонного виробництва.
Також однією з ключових тем зустрічі була підтримка Естонії в реалізації Плану перемоги Зеленського.