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Естонії запропонували долучитися до навчання та оснащення однієї з українських бригад, - Умєров

Також міністри оборони України та Естонії обговорили залучення додаткового фінансування для розвитку українського оборонного виробництва.

Естонії запропонували долучитися до навчання та оснащення однієї з українських бригад, - Умєров
Рустем Умєров та Ханно Певкур
Фото: Рустем Умєров

Міністри оборони України та Естонії обговорили в Києві подальші кроки для посилення співпраці між країнами.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Зокрема, співрозмовники обговорили інвестиції Естонії в український ОПК, додаткові пакети військової допомоги, внески в ІТ-коаліцію, тренування українських військовослужбовців.

“Особливу увагу приділили підготовці наших бригад. Запропонував Естонії долучитися до їх навчання та оснащення за прикладом інших країн-партнерів”, - написав Умєров.

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Крім того, міністри обговорили залучення додаткового фінансування для розвитку українського оборонного виробництва.

Також однією з ключових тем зустрічі була підтримка Естонії в реалізації Плану перемоги Зеленського.

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