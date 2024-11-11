З прифронтових районів Харківщини продовжується евакуація цивільних

Правохоронці Харківщини продовжують евакуацію цивільного населення з прифронтових населених пунктів.
Про це повідомляє Національна поліція.
Сьогодні, 11 листопада, правохоронці евакуювали з села Верхня Писарівка та селища Білий Колодязь двох пенсіонерів, які не мали можливості виїхати самостійно.
Також, 10 та 11 листопада поліцейські евакуювали 7 чоловіків та 3 жінок з Купʼянської міської та Курилівської територіальної громад.
"Поліція закликає не наражатися на небезпеку та виїжджати з прифронтових населених пунктів", — ідеться у повідомленні.
- На Харківщині оголосили примусову евакуацію всього населення із 10 населених пунктів.