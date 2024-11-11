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З прифронтових районів Харківщини продовжується евакуація цивільних

Поліція закликає не наражатися на небезпеку та виїжджати з прифронтових населених пунктів.

З прифронтових районів Харківщини продовжується евакуація цивільних
Фото: Національна поліція

Правохоронці Харківщини продовжують евакуацію цивільного населення з прифронтових населених пунктів.

Про це повідомляє Національна поліція. 

Сьогодні, 11 листопада, правохоронці евакуювали з села Верхня Писарівка та селища Білий Колодязь двох пенсіонерів, які не мали можливості виїхати самостійно.

Також, 10 та 11 листопада поліцейські евакуювали 7 чоловіків та 3 жінок з Купʼянської міської та Курилівської територіальної громад.

"Поліція закликає не наражатися на небезпеку та виїжджати з прифронтових населених пунктів", — ідеться у повідомленні.

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