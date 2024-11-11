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Офіс Генпрокурора розслідує ймовірний розстріл двох українських військових на Курщині

Досудове розслідування проводить Служба безпеки України.

Офіс Генпрокурора розслідує ймовірний розстріл двох українських військових на Курщині
Офіс генпрокурора
Фото: 5.ua

За фактом ймовірного розстрілу двох українських військових на Курщині Офіс Генпрокурора розпочав розслідування.

Про це повідомила пресслужба ОГП.

Розслідують факт порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводить Служба безпеки України.

В Офісі Генпрокурора наголосили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

  • Омбудсман Дмитро Лубінець 11 листопада повідомив, що російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області РФ.
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