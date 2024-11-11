Офіс Генпрокурора розслідує ймовірний розстріл двох українських військових на Курщині

За фактом ймовірного розстрілу двох українських військових на Курщині Офіс Генпрокурора розпочав розслідування.
Про це повідомила пресслужба ОГП.
Розслідують факт порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводить Служба безпеки України.
В Офісі Генпрокурора наголосили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
- Омбудсман Дмитро Лубінець 11 листопада повідомив, що російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області РФ.