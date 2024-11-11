Внаслідок ворожого обстрілу у Нікополі загинули двоє людей

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російського артобстрілу загинули двоє цивільних. П'ятеро людей поранені Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 14.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Трагічну звістку маємо і з Нікопольщини. Через артобстріл у районному центрі загинули двоє людей. Ще п'ятеро місцевих з пораненнями. З них двоє у важкому стані", — ідеться у повідомленні.

У місті через обстріл пошкоджені медзаклад, кафе, магазини та автівки.

За інформацією Лисака, кількість постраждалих через удар по Кривому Рогу зросла до 14 осіб.