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Внаслідок ворожого обстрілу у Нікополі загинули двоє людей

П'ятеро осіб поранені.

Внаслідок ворожого обстрілу у Нікополі загинули двоє людей
обстріл Нікополя
Фото: Сергій Лисак

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російського артобстрілу загинули двоє цивільних. П'ятеро людей поранені Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 14.  

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Трагічну звістку маємо і з Нікопольщини. Через артобстріл у районному центрі загинули двоє людей. Ще п'ятеро місцевих з пораненнями. З них двоє у важкому стані", — ідеться у повідомленні. 

У місті через обстріл пошкоджені медзаклад, кафе, магазини та автівки.

За інформацією Лисака, кількість постраждалих через удар по Кривому Рогу зросла до 14 осіб.  

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