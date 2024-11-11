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Росія атакувала Кривий Ріг. Пошкоджено п'ятиповерховий будинок, є поранені (оновлено)

Росіяни завдали ракетного удару. 

Росія атакувала Кривий Ріг. Пошкоджено п'ятиповерховий будинок, є поранені (оновлено)
Наслідки удару
Фото: ДСНС у Telegram

Російська армія вранці 11 листопада атакувала Кривий Ріг. Пошкоджена п'ятиповерхівка.

Поранені щонайменше вісім людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Серед потерпілих є двоє дітей.

"10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості", – сказав голова ОВА.

Також госпіталізовані жінки 58 і 75 років. Всі – в середньому стані. 

Під завалами ще можуть залишатися люди, повідомили в ДСНС.

Наслідки удару
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки удару

  • За даними Повітряних сил, була балістична загроза для Кривого Рогу. Ворог запустив ракету з території Криму. 
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