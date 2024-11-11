Росія атакувала Кривий Ріг. Пошкоджено п'ятиповерховий будинок, є поранені (оновлено)

Російська армія вранці 11 листопада атакувала Кривий Ріг. Пошкоджена п'ятиповерхівка.

Поранені щонайменше вісім людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Серед потерпілих є двоє дітей.

"10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості", – сказав голова ОВА.

Також госпіталізовані жінки 58 і 75 років. Всі – в середньому стані.

Під завалами ще можуть залишатися люди, повідомили в ДСНС.

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки удару