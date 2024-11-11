Стармер і Макрон обговорять сьогодні, як допомогати Україні після перемоги Трампа

Велика Британія та Франція заявили, що дуже важливо продовжувати підтримувати Україну проти Росії, щоб захистити європейський континент загалом.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб обговорити шляхи допомоги Україні після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, пише Reuters.

Зустріч відбудеться у Парижі.

Стармер і Макрон обговорять “варварське вторгнення Росії на Україну, що триває”, заявили на Даунінг-стріт.

Трамп розкритикував рівень підтримки США боротьби України з Росією з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році та пообіцяв покласти край конфлікту, не пояснивши, як це зробить.

Велика Британія та Франція заявили, що дуже важливо продовжувати підтримувати Україну проти Росії, щоб захистити європейський континент загалом.

За даними Кільського інституту світової економіки, Європа була найбільшим постачальником допомоги Україні, виділивши 118 мільярдів євро з початку конфлікту, а Сполучені Штати загалом надали 85 мільярдів євро.