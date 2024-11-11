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Стармер і Макрон обговорять сьогодні, як допомогати Україні після перемоги Трампа

Велика Британія та Франція заявили, що дуже важливо продовжувати підтримувати Україну проти Росії, щоб захистити європейський континент загалом.

Стармер і Макрон обговорять сьогодні, як допомогати Україні після перемоги Трампа
Президент Франції Еммануель Макрон і британський прем'єр Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб обговорити шляхи допомоги Україні після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, пише Reuters.

Зустріч відбудеться у Парижі. 

Стармер і Макрон обговорять “варварське вторгнення Росії на Україну, що триває”, заявили на Даунінг-стріт.

Трамп розкритикував рівень підтримки США боротьби України з Росією з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році та пообіцяв покласти край конфлікту, не пояснивши, як це зробить.

Велика Британія та Франція заявили, що дуже важливо продовжувати підтримувати Україну проти Росії, щоб захистити європейський континент загалом.

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За даними Кільського інституту світової економіки, Європа була найбільшим постачальником допомоги Україні, виділивши 118 мільярдів євро з початку конфлікту, а Сполучені Штати загалом надали 85 мільярдів євро.

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