Радник Байдена: до 20 січня США надішлють Україні весь обсяг допомоги, яку схвалив Конгрес

До інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року, США надішлють Україні весь обсяг допомоги, яку схвалив Конгрес.

Про це повідомив радник з національної безпеки президента США Джейкоб Салліван в інтерв’ю каналу CBS.

«Президент Байден чітко дав зрозуміти, коли президент Зеленський був тут, у Вашингтоні, кілька місяців тому, що ми витратимо всі ресурси, які були надані нам Конгресом, вчасно та в повному обсязі. Це означає, що до 20 січня ми надішлемо Україні весь обсяг ресурсів і допомоги, які Конгрес санкціонував», - сказав Салліван.

Радник президента додав, що Байден «матиме можливість протягом наступних 70 днів донести до Конгресу і нової адміністрації, що Сполучені Штати не повинні йти з України, що відхід з України означає велику нестабільність в Європі».

«Президент Байден доводитиме, що нам потрібні постійні ресурси для України після закінчення його терміну, тому що загроза Україні залишиться незалежно від того, що саме станеться на полі бою або за столом переговорів, і Сполучені Штати не повинні відмовлятися від своїх зобов'язань ні перед Україною ні перед 50 країнами, які ми об'єднали на захист України як у Європі, так і в Азії», - сказав Салліван.

Радник президента США наголосив, що підхід Вашингтона «залишається тим сжеамим, що й останні два з половиною роки, а саме - поставити Україну в максимально сильну позицію на полі бою, щоб зрештою вона опинилася у максимально сильній позиції за столом переговорів».

«І Україна має вирішити заради власного суверенітету та територіальної цілісності, коли і як вона сяде за стіл переговорів. Це мають зробити Сполучені Штати та коаліція країн, яку ми створили, щоб продовжувати постачати в Україну засоби захисту від жорстокої російської агресії», - додав Салліван.