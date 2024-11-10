Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Ненсі Пелосі прямо звинуватила Байдена у поразці демократів
Ненсі Пелосі прямо звинуватила Байдена у поразці демократів
Маск назвав Шольца "дурнем" - в німецькому уряді відповіли "взаємністю"
Маск назвав Шольца "дурнем" - в німецькому уряді відповіли "взаємністю"
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Помер боксер В'ячеслав Узелков
Помер боксер В'ячеслав Узелков
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Берлінський марш російських політемігрантів
Берлінський марш російських політемігрантів
ГоловнаСвіт

Радник Байдена: до 20 січня США надішлють Україні весь обсяг допомоги, яку схвалив Конгрес

Чинний президент продовжить переконувати Конгрес і Дональда Трампа у необхідності підтримувати нашу державу.

Радник Байдена: до 20 січня США надішлють Україні весь обсяг допомоги, яку схвалив Конгрес
радник з національної безпеки президента США Джейкоб Салліван
Фото: ЕРА/UPG

До інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року, США надішлють Україні весь обсяг допомоги, яку схвалив Конгрес.

Про це повідомив радник з національної безпеки президента США Джейкоб Салліван в інтерв’ю каналу CBS.

«Президент Байден чітко дав зрозуміти, коли президент Зеленський був тут, у Вашингтоні, кілька місяців тому, що ми витратимо всі ресурси, які були надані нам Конгресом, вчасно та в повному обсязі. Це означає, що до 20 січня ми надішлемо Україні весь обсяг ресурсів і допомоги, які Конгрес санкціонував», - сказав Салліван.

Радник президента додав, що Байден «матиме можливість протягом наступних 70 днів донести до Конгресу і нової адміністрації, що Сполучені Штати не повинні йти з України, що відхід з України означає велику нестабільність в Європі». 

«Президент Байден доводитиме, що нам потрібні постійні ресурси для України після закінчення його терміну, тому що загроза Україні залишиться незалежно від того, що саме станеться на полі бою або за столом переговорів, і Сполучені Штати не повинні відмовлятися від своїх зобов'язань ні перед Україною ні перед 50 країнами, які ми об'єднали на захист України як у Європі, так і в Азії», - сказав Салліван.

Радник президента США наголосив, що підхід Вашингтона «залишається тим сжеамим, що й останні два з половиною роки, а саме - поставити Україну в максимально сильну позицію на полі бою, щоб зрештою вона опинилася у максимально сильній позиції за столом переговорів». 

«І Україна має вирішити заради власного суверенітету та територіальної цілісності, коли і як вона сяде за стіл переговорів. Це мають зробити Сполучені Штати та коаліція країн, яку ми створили, щоб продовжувати постачати в Україну засоби захисту від жорстокої російської агресії», - додав Салліван.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies