Президент також відзначив тих, хто знищує російську техніку на фронті.

Володимир Зеленський відзначив, що російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для українських бійців.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 10 листопада.

«Кожен бачить, як це працює. Дрони на фронті, а також наші далекобійні дрони – у глибокому російському тилу. Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів. Я дякую Службі безпеки України та хлопцям із Сил спеціальних операцій. Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК – не сховають», - зазначив глава держави.

Президент також відзначив тих, хто знищує російську техніку на фронті, як-от спецпризначенці СБУ.

«Тільки спецпризначенці Служби безпеки України й тільки російських танків знищили вже більш ніж тисячу триста. Кожен восьмий знищений Україною російський танк – на рахунку хлопців з СБУ», - додав Зеленський