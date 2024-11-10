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Зеленський заявив, що військові об’єкти у Росії стають більш досяжними для українських бійців

Президент також відзначив тих, хто знищує російську техніку на фронті.

Зеленський заявив, що військові об’єкти у Росії стають більш досяжними для українських бійців
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський відзначив, що російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для українських бійців.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 10 листопада.

«Кожен бачить, як це працює. Дрони на фронті, а також наші далекобійні дрони – у глибокому російському тилу. Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів. Я дякую Службі безпеки України та хлопцям із Сил спеціальних операцій. Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК – не сховають», - зазначив глава держави.

Президент також відзначив тих, хто знищує російську техніку на фронті, як-от спецпризначенці СБУ.

«Тільки спецпризначенці Служби безпеки України й тільки російських танків знищили вже більш ніж тисячу триста. Кожен восьмий знищений Україною російський танк – на рахунку хлопців з СБУ», - додав Зеленський

  • За інформацією Генштабу ЗСУ, за 9 листопада вдалося знищити 11 танків, понад 30 артилерійських систем та 1350 військових.
  • 10 листопада стало відомо, що Сили оборони України завдали удару по складах з боєприпасами у Брянській області РФ.
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