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Окупанти зобов’язали власників авто на окупованих територіях встановити номери за російським зразком

Ворог терміново замінює українську документацію на російську.

Окупанти зобов’язали власників авто на окупованих територіях встановити номери за російським зразком
​Окупанти проводять регулярні перевірки на в'їздах до Сімферополя
Фото: Кримськотатарський ресурсний центр

До кінця 2024 року жителі тимчасово окупованих територій, які мають авто, будуть змушені замінити автомобільні номерні знаки відповідно до російського стандарту.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

У правому нижньому кутку авто стане обов’язковим російський прапорець. 

«Російська окупаційна влада на усіх рівнях у терміновому порядку замінює українську документацію на московську. На тимчасово окупованих територіях росіяни розширюють програму русифікації місцевого населення. Тут змушують осіб з інвалідністю міняти документи, які підтверджують обмежені фізичні можливості, на російські», - додали у Спротиві.

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