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Стало відомо про нову хвилю шахрайства ‒ зловмисники вимагають гроші у родичів полонених і зниклих безвісти

Шахраї використовують інформацію про близьких осіб, щоб вводити родичів в оману та вимагати гроші.

Стало відомо про нову хвилю шахрайства ‒ зловмисники вимагають гроші у родичів полонених і зниклих безвісти
Фото: chudniv.news

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про нову хвилю шахрайства ‒ зловмисники вимагають гроші у родичів полонених і зниклих безвісти.

Про це повідомив керівник секретаріату штабу Богдан Охріменко.

Шахраї використовують інформацію про близьких осіб, щоб вводити родичів в оману та вимагати гроші. Вони встановлюють контакт із сім’ями через месенджери, запевняючи, що володіють цінною інформацією про їхніх близьких. Втершись у довіру, починають вимагати фінансову винагороду.

“Родичів полонених і зниклих безвісти військових закликають уникати публікації особистих даних у соцмережах і звертатися лише до офіційних державних органів ‒ Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ та Національного інформаційного бюро”, ‒ йдеться у повідомленні.

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Координаційний штаб передає інформацію про такі випадки до Служби безпеки України, Національної поліції та кіберполіції для подальшого розслідування.

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