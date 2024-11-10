Стало відомо про нову хвилю шахрайства ‒ зловмисники вимагають гроші у родичів полонених і зниклих безвісти

Шахраї використовують інформацію про близьких осіб, щоб вводити родичів в оману та вимагати гроші.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про нову хвилю шахрайства ‒ зловмисники вимагають гроші у родичів полонених і зниклих безвісти.

Про це повідомив керівник секретаріату штабу Богдан Охріменко.

Шахраї використовують інформацію про близьких осіб, щоб вводити родичів в оману та вимагати гроші. Вони встановлюють контакт із сім’ями через месенджери, запевняючи, що володіють цінною інформацією про їхніх близьких. Втершись у довіру, починають вимагати фінансову винагороду.

“Родичів полонених і зниклих безвісти військових закликають уникати публікації особистих даних у соцмережах і звертатися лише до офіційних державних органів ‒ Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ та Національного інформаційного бюро”, ‒ йдеться у повідомленні.

Координаційний штаб передає інформацію про такі випадки до Служби безпеки України, Національної поліції та кіберполіції для подальшого розслідування.