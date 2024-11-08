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Лубінець: Україна обмінялась з Росією списками військовополонених

Дмитро Лубінець зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.

Лубінець: Україна обмінялась з Росією списками військовополонених
Дмитро Лубінець, Тетяна Москалькова
Фото: Дмитро Лубінець

У п'ятницю, 8 листопада, Омбудсман України Дмитро Лубінець устрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Сторони обмінялися списками військовополонених.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у Telegram.

За сприяння білоруської сторони, на території Республіки Білорусь, за участі МКЧХ український омбудсман Дмитро Лубінець зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.

Під час зустрічі сторони обмінялися списками військовополонених, а також обмінялися листами.

"Обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони (Україна — російських військовополонених у нашій країні, Росія — українських військовополонених на своїй території). Обмінялися листами. У тому числі започаткували новий формат: передали листи від українських родичів до українських військовополонених у РФ", — повідомив він.

Крім того, Лубінець поспілкувався з керівництвом місій МКЧХ в Україні та Росії.

"Вкотре наполягав на доступі МКЧХ до українських військовополонених та цивільних!Наголошу, що взаємодію з російською уповноваженою з прав людини проводжу для розв’язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про наших громадян у РФ", - підкреслив він.

  • Україні вдалося репатріювати 320 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території країни-агресорки.
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