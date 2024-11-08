5 порад, як отримати максимум від Чорної п'ятниці

Чорна п’ятниця — реальна можливість зекономити на багатьох товарах у різних категоріях, від побутової техніки до ювелірних прикрас. З великими знижками можна придбати речі не тільки в подарунок, а й для власних потреб.

Отже, Чорна п'ятниця в Україні відбудеться вже за два тижні. Саме час підготуватися до максимальних знижок в улюблених магазинах, щоб не загубитися та придбати тільки потрібні речі й послуги. Про що пам’ятати в останню п’ятницю листопада, розповідаємо далі в матеріалі.

Планування, планування і ще раз планування

Здавалося б, це найпростіша та найочевидніша порада, яку можна дати. Проте найчастіше саме такі рекомендації є найдієвішими. Тож як полегшити планування акційного шопінгу:

Найзручніше вже зараз почати складати електронні списки на комп'ютері чи смартфоні. Адже в разі онлайн-шопінгу до товарів можна прикріпити активні посилання, описи, картинки та іншу потрібну інформацію. Краще використовувати одну програму, якою комфортно користуватися на ноутбуці та смартфоні, перемикатися між різними девайсами без втрати даних. За можливості подивіться на деякі товари наживо. Дуже часто реальний вигляд продуктів одразу відкидає будь-які сумніви щодо доцільності купівлі.

Не варто затягувати: починайте складати список заздалегідь.

Пам’ятаємо про розумне споживання

Через постійний потік інформації з різних джерел ми часто робимо імпульсивні необдумані покупки. Після цього речі місяцями чи навіть роками лежать без діла, бо насправді вони були нам просто не потрібні. Уявіть тоді, скільки таких речей щорічно накопичується тільки у вашому місті чи країні. Крім того, більшість предметів не підлягає переробленню чи повторному використанню, тому це звичайне нагромадження сміття у майбутньому.

Тож краще завжди тримати цю думку в голові, коли замовляєте щось у момент імпульсу чи через рекламу.

Через постійний потік інформації з різних джерел ми часто робимо імпульсивні необдумані покупки

Одразу формуємо бюджет

Обмежена сума на шопінг — реальна можливість тримати себе в розумних межах. Гроші можна відкласти готівкою чи на віртуальну скарбничку в застосунку вашого банку. Другий варіант універсальніший, адже більшість інтернет-покупок користувачі воліють оплачувати онлайн карткою.

У деяких банках можна встановити на картці ліміт для онлайн-купівлі. Після перевищення визначеної суми гроші з картки вже не списуються в рахунок оплати.

Мінімізуйте споживання реклами

Перед Чорною п’ятницею багато виробників та дилерів активізуються, щоб про їхні пропозиції дізналося якомога більше потенційних покупців. Проте ви фізично не можете охопити всі знижки, взяти участь у всіх розпродажах чи придбати всі позиції з власного списку покупок. Щоб не сформувати відчуття FOMO (втраченої вигоди) та тривожності, яка часто виникає через нього, аналізуйте пропозиції тільки обраних відправників (на електронній пошті, у месенджерах тощо).

Не варто орієнтуватися на тренди

Великі розпродажі, на які й так заплановано багато покупок та витрат, — не найкращий час купувати суперпопулярні товари. Тренди дуже швидко стають антитрендами, а річ залишиться у вашому помешканні надовго, займаючи місце.