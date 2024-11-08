​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Білий Янгол" евакуював ще п'ятьох дітей з прикордоння Сумської області

Місто Ворожба з початку повномасштабного вторгнення перебуває під ворожими обстрілами.

"Білий Янгол" евакуював ще п'ятьох дітей з прикордоння Сумської області
Фото: скріншот

Екіпаж "Білий янгол" евакуював родину з п'ятьма дітьми з прикордоння Сумської області. 

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Білий Янгол" евакуював багатодітну родину із міста Ворожба розташоване за менш ніж 10 кілометрів від кордону з Росією. Місто опинилося під ворожими обстрілами з початку повномасштабного вторгнення. Через цю територію проходило чимало російської техніки. 

"Щоденні обстріли змусили покинути рідний будинок і багатодітну родину, у якій виховується п’ятеро малолітніх дітей. Зібрати та вивезти найнеобхідніші речі допомогли правоохоронці спільно з працівниками ДСНС. Із собою родина забрала і своїх чотирилапих улюбленців. Вони для малечі як повноцінні члени сім’ї", — пишуть у поліції. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies