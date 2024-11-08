Екіпаж "Білий янгол" евакуював родину з п'ятьма дітьми з прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Білий Янгол" евакуював багатодітну родину із міста Ворожба розташоване за менш ніж 10 кілометрів від кордону з Росією. Місто опинилося під ворожими обстрілами з початку повномасштабного вторгнення. Через цю територію проходило чимало російської техніки.

"Щоденні обстріли змусили покинути рідний будинок і багатодітну родину, у якій виховується п’ятеро малолітніх дітей. Зібрати та вивезти найнеобхідніші речі допомогли правоохоронці спільно з працівниками ДСНС. Із собою родина забрала і своїх чотирилапих улюбленців. Вони для малечі як повноцінні члени сім’ї", — пишуть у поліції.