​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Психіатричне лікування та ув’язнення: росіяни переслідують "свідків Єгови" на ТОТ України

У тимчасово окупованому Луганську прокуратура сфабрикувала справу проти двох учасників релігійної організації "свідки Єгови".

Психіатричне лікування та ув’язнення: росіяни переслідують "свідків Єгови" на ТОТ України
Фото: Центр національного спротиву

На ТОТ Луганщини російські окупанти посилили тиск на вірян, які не належать до традиційних для РФ конфесій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Примусове психіатричне лікування та ув’язнення. У такий спосіб росіяни розправляються із тими, хто не живе за "православнимі скрєпами", — повідомляє спротив.

За інформацією ЦНС, у тимчасово окупованому Луганську прокуратура сфабрикувала справу проти двох учасників релігійної організації "свідки Єгови". Чоловіків звинувачують у поширенні "екстремістських" листівок, у яких нібито були заклики вбивати православних. 

Одного із них примусово помістили у психіатричну лікарню і проводять "лікування". Іншому ж — висунули звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 280 кк рф ("Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності").

"Кремль відзначається особливою нетерпимістю до "інакомислячих". Переслідування та зачистки віруючих не гундяївської секти (московської православної церкви) стали систематичними на усіх тимчасово окупованих територій України", — додає ЦНС.

  • За даними Європейської асоціації "Свідків Єгови", за останні 7 років у Криму зазнали кримінального переслідування за віру 30 вірян.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies