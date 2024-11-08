Психіатричне лікування та ув’язнення: росіяни переслідують "свідків Єгови" на ТОТ України

У тимчасово окупованому Луганську прокуратура сфабрикувала справу проти двох учасників релігійної організації "свідки Єгови".

На ТОТ Луганщини російські окупанти посилили тиск на вірян, які не належать до традиційних для РФ конфесій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Примусове психіатричне лікування та ув’язнення. У такий спосіб росіяни розправляються із тими, хто не живе за "православнимі скрєпами", — повідомляє спротив.

За інформацією ЦНС, у тимчасово окупованому Луганську прокуратура сфабрикувала справу проти двох учасників релігійної організації "свідки Єгови". Чоловіків звинувачують у поширенні "екстремістських" листівок, у яких нібито були заклики вбивати православних.

Одного із них примусово помістили у психіатричну лікарню і проводять "лікування". Іншому ж — висунули звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 280 кк рф ("Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності").

"Кремль відзначається особливою нетерпимістю до "інакомислячих". Переслідування та зачистки віруючих не гундяївської секти (московської православної церкви) стали систематичними на усіх тимчасово окупованих територій України", — додає ЦНС.