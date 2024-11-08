У відомстві кажуть, що прагнуть забезпечити військовослужбовців сучасним, інноваційним одягом, що відповідає найвищим стандартам комфорту та ефективності.

Міністерство оборони представило зимовий комплект військового одягу.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

“Ми прагнемо забезпечити наших військовослужбовців сучасним, інноваційним одягом, що відповідає найвищим стандартам комфорту та ефективності. Важливо, щоб зимовий одяг наших захисників не лише зберігав тепло, а й був максимально функціональним і комфортним, допомагаючи виконувати завдання навіть в умовах екстремальних погодних явищ”, – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

До переліку основного комплекту зимового одягу входять:

куртка та штани вітровологозахисні зимові

черевики з зимовими берцями зимові

шарф-труба зимова

рукавички зимові

куртка костюма утеплювача

бахіли утеплені

білизна для холодної погоди

шапка зимова

шкарпетки зимові трекінгові

Куртка та штани вітровологозахисні зимові — це ключовий комплект для зимового періоду, що забезпечує комфорт, тепло та маскування військовослужбовця. Ці елементи одягу постачаються в двох типах. У першому типі до куртки та штанів додаються утеплювачі, а верхній матеріал куртки має пінне мікропористе покриття, що додатково захищає від вологи та вітру. У другому типі використовується тканина з мембранним покриттям та Omni-Heat, що покращує терморегуляцію та забезпечує збереження тепла.

Черевики з високими берцями зимові виготовлені з високоякісних матеріалів, оснащені водостійким і дихаючим мембранним матеріалом, що забезпечує ефективний захист від вологи, неопреном і фольгованою устілкою для збереження тепла, а також антипрокольною основною устілкою. Черевики розроблені з додатковим захистом носкової частини та задника.

Шарф-труба, рукавички зимові та куртка костюма утеплювача — основним матеріалом для їх виготовлення є приємне на дотик трикотажне ворсове начісне полотно типу «‎фліс»‎. Вироби запобігають переохолодженню та забезпечують комфорт військовослужбовців за низької температури повітря.

Бахіли утеплені одягаються на черевики та використовуються для додаткового захисту від зовнішніх факторів довкілля, таких як сніг, бруд та інших негативних впливів.

Білизна для холодної погоди виготовлена з трикотажного ворсового начісного полотна, що ефективно зберігає тепло.

Крім того, військовослужбовці отримують мішок спальний та килим спальний польовий ізоляційний. Наразі планується видача спального мішка нового зразка — це інноваційний комплект, який складається з внутрішнього мішка спального типу «кокон»‎, зовнішнього водовідштовхувального чохла та компресійного мішка (пакувальний чохол). Також він додатково комплектується вкладишем для гігієни.

Конструкція мішка розроблена таким чином, що дозволяє розмістити всередині кокона вкладиш, а зовні – водовідштовхувальний чохол. Також наявні конструкційні елементи, які дозволяють комфортне використання, а саме: внутрішня кишеня для зберігання особистих речей та нижня кишеня, яка застібається на застібку-блискавку на денці предмета, що дозволяє зберігати вкладиш мішка спального. В цілому спальний мішок має більшу комплектність, якісні та новітні матеріали, що дозволяють забезпечувати повну ізоляцію користувача від впливу довкілля та застосовувати його за різних погодних умов та в будь-яку пору року.