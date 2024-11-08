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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 6 отримали поранення

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 6 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 6 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 7 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Миколаївці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 8 листопада.

Покровський район. У Кураховому зафіксовано прямі влучання в багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі, пошкоджено численні будинки. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено 8 будинків. У Покровську пошкоджено будинок. 

Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади 1 будинок зруйновано, декілька пошкоджено. У Миколаївці 2 людини загинули і 5 поранені, пошкоджено 5 багатоповерхівок і адмінбудівлю. У Миколаївці Костянтинівської громади поранено людину, пошкоджено 9 приватних будинків і адмінбудівлю.

Бахмутський район. У Сіверську зруйновано 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля.

Зазначимо, що вночі ППО збила 62 ворожі ударні безпілотники та 4 ракети. Росіяни запустили 92 ударні дрони, "Іскандер" та чотири Х-59/69. Також вдарили КАБами по Сумщині.

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