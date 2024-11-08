Сьогодні у Запоріжжі – День жалоби за загиблими через російський удар

Сьогодні, 8 листопада, у Запоріжжі оголосили День жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу обласного центру.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Криваві руки ворога забрали життя 9 цивільних людей. В тому числі 1-річного хлопчика. Вічна памʼять загиблим. Співчуття тим, хто втратив рідних і близьких. росія – країна-терорист. Не пробачимо", – написав він у телеграмі.

Вчора ворог завдав шість авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Від влучання одного з боєприпасів зруйновано багатоповерховий будинок. Інші удари завдано по приватних секторах спальних районів міста, лікарні та інших обʼєктах цивільної інфраструктури. Зруйновано приватні будинки. Пошкоджено автомобілі місцевих мешканців.