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Сьогодні у Запоріжжі – День жалоби за загиблими через російський удар

Російська атака забрала життя 9 осіб, зокрема і однорічної дитини.

Сьогодні у Запоріжжі – День жалоби за загиблими через російський удар

Сьогодні, 8 листопада, у Запоріжжі оголосили День жалоби за загиблими від вчорашнього російського  обстрілу обласного центру. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Криваві руки ворога забрали життя 9 цивільних людей. В тому числі 1-річного хлопчика. Вічна памʼять загиблим. Співчуття тим, хто втратив рідних і близьких. росія – країна-терорист. Не пробачимо", – написав він у телеграмі.

  • Вчора ворог завдав шість авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Від влучання одного з боєприпасів зруйновано багатоповерховий будинок. Інші удари завдано по приватних секторах спальних районів міста, лікарні та інших обʼєктах цивільної інфраструктури. Зруйновано приватні будинки. Пошкоджено автомобілі місцевих мешканців.
  • Станом на ранок 8 листопада 15 постраждалих від ворожого обстрілу перебувають у медустановах Запоріжжя. У вкрай важкому стані 5-річний хлопчик. 
  • Стан ще чотирьох людей, в тому числі двох медпрацівників, лікарі оцінюють як тяжкий. 
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