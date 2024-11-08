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Понад 25 людей поранені на Харківщині через обстріли Росії

Росіяни атакували два райони Харкова, а також два райони області.

Понад 25 людей поранені на Харківщині через обстріли Росії
наслідки обстрілу Харкова
Фото: Харківська ОВА

На Харківщині через російські обстріли пораненені 26 осіб. З них 25 – у Харкові. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 03:30 окупанти атакували три райони Харкова. У Шевченківському районі унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 3 адміністративні будівлі. Згодом там же унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 6 житлових будинків, 8 адмінспоруд, 4 авто, 3 торгівельні павільйони та 4 виходи станції метро.

У Салтівському районі унаслідок обстрілу 12-поверхового житлового будинку частково зруйновано під’їзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджено один багатоквартирний житловий будинок та 5 автомобілів, виходи станції метро. Постраждали 25 людей: у легкому та середньому стані, без важких. Госпіталізовано 6.

Наслідки обстрілу Харкова
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харкова
Поранені люди після обстрілу Харкова
Фото: Харківська ОВА
Поранені люди після обстрілу Харкова

Вчора о 11:55 у с. Козача Лопань унаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено житловий будинок. Постраждав 19-річний чоловік.Близько 11:47 за межами с. Постольне впав КАБ. 

Наслдіки обстрілу Харкова
Фото: Харківська ОВА
Наслдіки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харкова

  • У районі населеного пунку Вовчанськ на Харківському напрямку за минулу добу відбулося три ворожих штурми позицій наших захисників.
  • На Куп’янському напрямку зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 86 людей.

  • За попередніми даними правоохоронців, ворог вдарив по Харкову трьома ФАБ-250/500.
  • Удари були спрямовані на історичну забудову у центрі Харкова
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