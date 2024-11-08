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Загарбники планують об'єднати “козаків” та фейкові добровольчі батальйони на ТОТ України

Це має створити враження, наче місцеве населення добровільно воює за окупантів. 

Загарбники планують об'єднати “козаків” та фейкові добровольчі батальйони на ТОТ України
Святкування 23 лютого в Донецьку
Фото: EPA/UPG

На ТОТ України створено низку добровольчих батальйонів, які складаються з росіян. Вони створені лише на папері, та не функціонують як бойова одиниця.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що ці батальйони виконують пропагандистську функцію. Вони мають створити враження, наче місцеве населення добровільно воює за окупантів. 

Крім того, в Росії є “козацькі громади”, які створені також на ТОТ України з тією ж метою.

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“Тепер у Кремлі вирішили об’єднати ці два фейкові структури. Сподіваючись таким чином хоч трохи збільшити кількість бойовиків у “батальйонах”, а також підкреслити наратив, що, мовляв “козацтво” підтримує агресора”, - повідомили в Центрі нацспротиву.

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