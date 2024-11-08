Рютте: зміцнення зв'язків між Росією та КНДР є загрозою не тільки для європейської частини НАТО, а й для США

Росія постачає новітні технології в КНДР в обмін на допомогу у війні проти України, і це є загрозою не тільки для європейської частини НАТО, а й для США.

Про це Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав перед зустріччю з європейськими лідерами в Будапешті, повідомляє “Голос Америки”.

Марк Рютте додав, що "з нетерпінням" чекає можливості обговорити це з Дональдом Трампом та вирішити, як спільно протистояти цим загрозам.

Що передувало цій заяві: