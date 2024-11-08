Рютте: зміцнення зв'язків між Росією та КНДР є загрозою не тільки для європейської частини НАТО, а й для США

Росія постачає новітні технології в КНДР в обмін на допомогу у війні проти України, і це є загрозою не тільки для європейської частини НАТО, а й для США.
Про це Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав перед зустріччю з європейськими лідерами в Будапешті, повідомляє “Голос Америки”.
Марк Рютте додав, що "з нетерпінням" чекає можливості обговорити це з Дональдом Трампом та вирішити, як спільно протистояти цим загрозам.
Що передувало цій заяві:
- МЗС Франції минулого місяця викликало дипломатичного представника КНДР і висловило представнику Північної Кореї протест через підтримку повномасштабної агресії РФ проти України.
- У США підтвердили участь північнокорейських військ у бойових діях в Курській області. Зокрема, йдеться про бої 4 листопада.
- Міністри закордонних справ Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Британії, США, а також Верховний представник ЄС оприлюднили спільну заяву щодо участі військ КНДР у війні на боці Росії.
- Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між українськими і північнокорейськими військами в Курській області вже були перші зіткнення.
- Суспільне з посиланням на анонімне джерело в спецслужбах повідомило, що в Курській області вже відбулося перше зіткнення української армії та корейців.