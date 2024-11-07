Куба знову залишилася без світла ‒ тепер через ураган “Рафаель”

Національна енергомережа Куби зазнала збою у всій країні, у той час як на південно-західне узбережжя острова зійшов ураган “Рафаель” третьої категорії.

Про це повідомляє The Guardian.

Національна енергетична компанія країни Union Electrica заявила, що сильні вітри, спричинені “Рафаелем”, спричинили відключення національної електричної системи. Енергетики застосували протоколи надзвичайних ситуацій.

В уряді раніше заявляли, що буде проведено “контрольоване відключення ланцюгів живлення”, щоб уникнути аварій.

Відключення електроенергії відбулося незадовго до того, як Національний центр спостереження за ураганами США повідомив, що шторм зійшов на західну кубинську провінцію Артеміса, принісши з собою “небезпечний для життя штормовий сплеск, руйнівний ураганний вітер і раптові повені”.

У дев'яти провінціях на заході та в центральній частині Куби, включно зі столицею Гаваною, оголошено тривогу щодо циклону. Понад 70 000 людей були евакуйовані зі своїх домівок, переважно в Гуантанамо на сході країни, де внаслідок урагану “Оскару” майже місяць тому загинуло вісім людей.

Фото: EPA/UPG

Через “Оскар” Куба залишалася без світла протягом чотирьох днів ‒ унаслідок аварії на найбільшій електростанції острова та нестачу палива. Відтоді на Кубі тривали спорадичні відключення.

Розгнівані ситуацією мешканці заявляють, що енергомережа Куби переживала більші урагани в минулому, зокрема шторм категорії п’ять “Ірма” в 2017 році.