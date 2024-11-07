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У Нігерії повідомили про смерть командувача армії

Таоред Лагбаджа очолював військо у критичний період у боротьбі з ісламістськими екстремістами “Боко Харам”.

У Нігерії повідомили про смерть головнокомандувача армії генерал-лейтенанта Таореда Абіодуна Лагбаджі, який очолював військо у критичний період у боротьбі з ісламістськими екстремістами “Боко Харам”.

Про смерть Лагбаджі оголосив речник президента Бола Тінубу, пише DW.

У заяві Тінубу “вшанував вагомий внесок генерал-лейтенанта у націю”.

Лагбаджа, якому було 56 років, помер у вівторок ввечері в Лагосі після хвороби.

Тінубу призначив Лагбаджу начальником штабу армії у червні 2023 року. Його минулого тижня вже змінив генерал-лейтенант Олуфемі Олуєде.

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Смерть Лагбаджі сталася у критичний період, коли Нігерія продовжує вести одну з найтриваліших воєн Африки з бойовиками у північно-східному регіоні. Там 15 років тому радикальне ісламістське угруповання “Боко Харам” розпочало заколот.

В останні роки кількість жорстоких нападів знизилася. Проте аналітики кажуть, що екстремісти в регіоні прагнуть набрати більше бійців та зміцнити свої опорні пункти у басейні озера Чад.

Лагбаджа поставив дисципліну та професіоналізм в армії на перше місце у своєму порядку денному, прагнучи змінити інституцію, яку часто обвинувачують у жорстокому поводженні з мирними жителями та позасудових стратах у зонах конфлікту.

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