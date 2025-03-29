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Росія атакувала безпілотниками Дніпро, є загиблі та поранені (оновлено)

Відомо про 4 загиблих та 25 поранених.

Росія атакувала безпілотниками Дніпро, є загиблі та поранені (оновлено)
Ліквідація наслідків ворожого обстрілу, фото ілюстративне
Фото: ДСНС

Ввечері 28 березня Росія атакувала безпілотниками місто Дніпро. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, в місті лунають вибухи, спалахнули пожежі.

Оновлено. Станом на 19:00 29 березня, окрім 4 загиблих, кількість поранених зросла до 25 постраждалих. У лікарні залишаються 9, двоє – "важкі". У місті триває обстеження території. За уточненою інформацією, там ще один приватний будинок знищений і ще з десяток – понівечені. Пошкоджені 6 навчальних закладів і 2 гуртожитки, підприємства. 

«Через атаку БпЛА виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі. Вся інформація уточнюється», - додав Лисак.

Оновлено, ранок 29 березня. Станом на ранок кількість поранених зросла до 21, повідомили в ОВА. Госпіталізовані 13 людей.

Унаслідок удару масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки

“Відомо, що ворог скерував на місто понад два десятки безпілотників. Більшість з них збили”, - повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

  • Напередодні ввечері під масовану атаку росіян потрапила Полтавщина.
  • Повітряні сили ЗСУ зранку 28 березня повідомили, що у ніч на п'ятницю противник атакував 163-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.
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