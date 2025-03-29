Росія атакувала безпілотниками Дніпро, є загиблі та поранені (оновлено)

Ввечері 28 березня Росія атакувала безпілотниками місто Дніпро. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, в місті лунають вибухи, спалахнули пожежі.
Оновлено. Станом на 19:00 29 березня, окрім 4 загиблих, кількість поранених зросла до 25 постраждалих. У лікарні залишаються 9, двоє – "важкі". У місті триває обстеження території. За уточненою інформацією, там ще один приватний будинок знищений і ще з десяток – понівечені. Пошкоджені 6 навчальних закладів і 2 гуртожитки, підприємства.
«Через атаку БпЛА виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі. Вся інформація уточнюється», - додав Лисак.
Оновлено, ранок 29 березня. Станом на ранок кількість поранених зросла до 21, повідомили в ОВА. Госпіталізовані 13 людей.
Унаслідок удару масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки
“Відомо, що ворог скерував на місто понад два десятки безпілотників. Більшість з них збили”, - повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
- Напередодні ввечері під масовану атаку росіян потрапила Полтавщина.
- Повітряні сили ЗСУ зранку 28 березня повідомили, що у ніч на п'ятницю противник атакував 163-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.