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Камишін: Україна спроможна виробити 5 млн FPV-дронів на рік

Тепер питання кількості переходить у питання якості, зауважив радник глави держави.

Камишін: Україна спроможна виробити 5 млн FPV-дронів на рік
радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін
Фото: Мінстратегпром

Україна спроможна виробити 5 млн FPV-дронів на рік.

Це підтвердив радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

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Він зауважив, що нині FPV можна купити «в будь-якій кількості, в будь-якій комплектації, в будь-якій області».

«Скажу зараз непопулярне: нам можна вже не рахувать, скільки ми можемо виробить дронів. В FPV-дронах ми досягли точки, коли виробить більше — вже не є ціль», - додав радник глави держави.

Камишін наголосив, що треба приділити більше уваги тому, які саме дрони закуповувати, як швидко вони потрапляють на фронт і як їх застосовують. «Частотне планування, тепловізійні, нічні, дрони на оптоволокні, і тд», - зазначив радник Президента України.

«Якщо 2023 і 2024 роки ми мали відповісти на головне питання — «чи спроможні ми взагалі вироблять?», то зараз питання вже складніші: «а скільки і якого нам треба?», «а як підвищить ефективність застосування?», «а що далі?»... Сьогодні наша оборонка готова виконувати поставлені завдання чітко і злагоджено. Кількість переходить в якість», - підсумував Камишін.

  • Напередодні Володимир Зеленський провів Ставку щодо БпЛА і ракетної програми. Він повідомив, що триває робота над збільшенням виробництва реактивних дронів, також дронів на оптоволокні.
  • Того ж дня стало відомо, що Данія виділить 300 млн крон на розвиток оборонних технологій для України. Інноваційний фонд зосередиться на технологіях радіоелектронної боротьби та безпілотниках, які стрімко розвиваються та мають значний вплив на поле бою.
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