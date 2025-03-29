Камишін: Україна спроможна виробити 5 млн FPV-дронів на рік

Україна спроможна виробити 5 млн FPV-дронів на рік.

Це підтвердив радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Він зауважив, що нині FPV можна купити «в будь-якій кількості, в будь-якій комплектації, в будь-якій області».

«Скажу зараз непопулярне: нам можна вже не рахувать, скільки ми можемо виробить дронів. В FPV-дронах ми досягли точки, коли виробить більше — вже не є ціль», - додав радник глави держави.

Камишін наголосив, що треба приділити більше уваги тому, які саме дрони закуповувати, як швидко вони потрапляють на фронт і як їх застосовують. «Частотне планування, тепловізійні, нічні, дрони на оптоволокні, і тд», - зазначив радник Президента України.

«Якщо 2023 і 2024 роки ми мали відповісти на головне питання — «чи спроможні ми взагалі вироблять?», то зараз питання вже складніші: «а скільки і якого нам треба?», «а як підвищить ефективність застосування?», «а що далі?»... Сьогодні наша оборонка готова виконувати поставлені завдання чітко і злагоджено. Кількість переходить в якість», - підсумував Камишін.