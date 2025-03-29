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ЦПД: російська пропаганда намагається виправдати масований удар по Дніпру черговим фейком

Ворог поширює інформацію про удар по начебто "місцю проживання іноземних найманців" у Дніпрі

ЦПД: російська пропаганда намагається виправдати масований удар по Дніпру черговим фейком
Фото: ЦПД

Російська пропаганда поширює брехню, начебто  армія РФ завдала удару по "місцю проживання іноземних найманців" у Дніпрі, пише Центр протидії дезінформації.

Пропагандисти заявляють, що внаслідок обстрілу ресторану Bartolomeo буцімто загинули "десять офіцерів НАТО". 

Насправді внаслідок масованої атаки російських ударних дронів у Дніпрі загинуло четверо цивільних людей, ще 21 особа постраждала. У місті внаслідок обстрілу виникли численні пожежі, є значні руйнування житлових будинків і цивільної інфраструктури. 

"Поширюючи подібні фейки, ворог намагається виправдати свій терористичний акт проти мирного населення. росія систематично вдається до такої пропагандистської тактики, щоб зняти із себе відповідальність за злочини проти українців", — кажуть у ЦПД. 

  • Це не вперше роспропаганда виправдовує терор українських міст. Росіяни, намагаючись виправдати нічні обстріли Києва, вигадали фейк, звинувативши у пошкодженнях нібито роботу української ППО.
  • Російські пропагандисти намагалися виправдати свій терористичний акт проти мирного населення Сум, де армія РФ завдала масованого ракетного удару.
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