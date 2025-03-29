ЦПД: російська пропаганда намагається виправдати масований удар по Дніпру черговим фейком

Ворог поширює інформацію про удар по начебто "місцю проживання іноземних найманців" у Дніпрі

Російська пропаганда поширює брехню, начебто армія РФ завдала удару по "місцю проживання іноземних найманців" у Дніпрі, пише Центр протидії дезінформації.

Пропагандисти заявляють, що внаслідок обстрілу ресторану Bartolomeo буцімто загинули "десять офіцерів НАТО".

Насправді внаслідок масованої атаки російських ударних дронів у Дніпрі загинуло четверо цивільних людей, ще 21 особа постраждала. У місті внаслідок обстрілу виникли численні пожежі, є значні руйнування житлових будинків і цивільної інфраструктури.

"Поширюючи подібні фейки, ворог намагається виправдати свій терористичний акт проти мирного населення. росія систематично вдається до такої пропагандистської тактики, щоб зняти із себе відповідальність за злочини проти українців", — кажуть у ЦПД.