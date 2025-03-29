Головне за ніч та ранок суботи, 29 березня: удари по Кривому Рогу, атака "шахедів" на Київ, понад 180 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 183 бойових зіткнення, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, Євробачення-2025.

Російська армія у суботу, 29 березня, завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Повідомляли про 5 постраждалих, всі в стані середньої тяжкості. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, школа, автомийка.

Учора ввечері росіяни атакували "шахедами" місто Дніпро. Унаслідок масованого обстрілу постраждала 21 людина, 4 цивільних загинули. У місті зруйновано та пошкоджено звичайні житлові будинки, готельно-ресторанний комплекс, гаражі, СТО.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 183 бойових зіткнення.

На Покровському і Торецькому напрямках відбулося 93 боєзіткнення.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1740 окупантів, 23 ворожі танки і понад 60 артилерійських систем. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 912 490 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сили ППО знищили у повітряному просторі Києва 16 з 30 "шахедів".

Решту безпілотників локаційно втрачено.

Загалом РФ атакувала Україну 172-ма ударними БпЛА.

Оборонці неба знищили 94 ударні дрони РФ, 69 БпЛА не досягли цілей.

Європейська мовна спілка оприлюднила порядок виступів країн у двох півфіналах пісенного конкурсу "Євробачення", які відбудуться у швейцарському Базелі 13 та 15 травня.

Як пише "Суспільне", Україна у першому півфіналі виступить під 5 номером. Гурт Ziferblat, що представлятиме нашу державу у Швейцарії, залишився задоволеним цим рішенням: на думку музикантів, позиція не на початку, але й не у самому кінці - ідеальна для того, щоб претендувати на потрапляння до гранд-фіналу.

З кожного півфіналу боротьбу за Кришталевий мікрофон продовжать 10 країн, які у фіналі приєднаються до так званої "Великої п'ятірки" держав-засновниць конкурсу (Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія) і господарки Швейцарії.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!