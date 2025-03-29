"Білі Янголи" евакуювали з прикордоння Сумщини літню жінку

Екіпаж "Білі янголи" евакуювали 98-річну жительку Юнаківської громади Сумщини та її дочку з-під обстрілів РФ.

Про це повідомляє поліція Сумщини.

"У прифронтових районах області тривають евакуаційні заходи, спрямовані на порятунок мирного населення. Нещодавно поліцейські здійснили складну, але життєво важливу евакуацію літніх жінок із Юнаковської громади", — кажуть у поліції.

Одна з евакуйованих – 98-річна довгожителька, яка має проблеми з пересуванням. Разом із нею евакуювали і її 75-річну дочку. Обидві жінки потребували допомоги, оскільки перебували в небезпечній зоні, де обстріли не припиняються.