Генштаб: на Покровському і Торецькому напрямку відбулося 93 боєзіткнення

За минулу добу на фронті ворог здійснив 183 штурми.

Розпочалася 1130 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Як інформує Генштаб ЗСУ, загалом, протягом минулої доби зафіксовано 183 боєзіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши п’ять ракет та 94 авіаудари, скинувши 179 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5899 обстрілів, зокрема 145 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2853 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Угроїди, Наумівка, Миропільське, Краснопілля, Петрушівка, Проходи Сумської області; Новопіль Донецької області; Кам’янське, Новоандріївка, Новоданилівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО, одному пункту управління, двом артилерійським засобам та ще по двом іншим об’єктам противника.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Загризового та в напрямку Богуславки.

Фото: Генштаб

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Ямполівка та в бік Греківки, Нового, Новомихайлівки, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили одну атаку противника поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори, Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районі Торецька та в бік Диліївки і Щербинівки.

Фото: Генштаб

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в бік Калинового.

Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили чотири атаки у районі Привільного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська вісім разів штурмували позиції Сил оборони в бік населених пунктів Щербаки, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське та північніше Нестерянки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 44 керовані авіаційні бомби, здійснив 371 обстріл, 16 з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 14 штурмів загарбників.

Фото: Генштаб

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1740 осіб. Також українські воїни знешкодили 23 танки, 34 бойові броньовані машини, 64 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 164 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 118 автомобілів окупантів.