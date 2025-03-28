DeepState: на фронті спостерігається найвища триденна інтенсивність у році

На Покровському напрямку інтенсивність атак росіян наближається до рівня другої половини січня цього року.

На фронті спостерігається найвища триденна інтенсивність у році

Останні три дні кількість штурмових дій російської окупаційної армії перевищує 200 на добу.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

“Це найвища триденна інтенсивність у році. Ворог традиційно активно наступає на Куп'янському, Лиманському, Торецькому, Времіївському та Курському відтинках фронту”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найважчою ситуація залишається на Покровському напрямку. На ньому інтенсивність атак росіян наближається до рівня другої половини січня цього року.

За період з 16 по 31 січня було втрачено приблизно в 7 разів більше територій, ніж за весь березень на цьому напрямку.