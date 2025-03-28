DeepState: на фронті спостерігається найвища триденна інтенсивність у році

Останні три дні кількість штурмових дій російської окупаційної армії перевищує 200 на добу.
Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
“Це найвища триденна інтенсивність у році. Ворог традиційно активно наступає на Куп'янському, Лиманському, Торецькому, Времіївському та Курському відтинках фронту”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найважчою ситуація залишається на Покровському напрямку. На ньому інтенсивність атак росіян наближається до рівня другої половини січня цього року.
За період з 16 по 31 січня було втрачено приблизно в 7 разів більше територій, ніж за весь березень на цьому напрямку.
- Станом на 22:00 28 березня відбулося 157 бойових зіткнень, майже половина боєзіткнень відбулось на Покровському напрямку.