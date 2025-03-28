КМВА оприлюднила інформацію про кількість збитих ворожих дронів за тиждень

За цей час повітряну тривогу у столиці оголошували сім разів.

За минулий тиждень на підступах, та в повітряному просторі Києва було зафіксовано 98 одиниць ударних БпЛА.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

За цей час вдалося знищити 48 дронів. Упродовж тижня повітряну тривогу на території столиці оголошували сім разів.

У КМВА додали, що наразі в місті триває «російський телефонний тероризм» – зафіксували 25 хибних повідомлень про замінування.