У Міноборони і Генштабі створюють окрему вертикаль для розвитку авіації

З’явиться нова вертикаль в Міноборони та Генштабі ЗСУ, яка буде зосереджена на розвитку авіації.
Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.
«Наша мета — підвищити ефективність застосування наявних платформ і опанувати нові технології, які дадуть Україні перевагу в небі. Ми вже маємо F-16, які довели свою ефективність, а також французькі Mirage. Це лише початок, і ми будемо розвивати цей напрямок далі», - зазначив міністр.
Умєров повідомив, що відповідним наказом за погодженням із Президентом України призначив людей, які куруватимуть цей напрям:
- генерал-майора Олексія Марченка – на посаду заступника начальника Генштабу;
- бригадного генерала Сергія Голубцова – заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ;
- полковника Олександра Дяківа – командувачем авіації - заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ.
Також Умєров сформував подання до Кабміну на призначення Олександра Козенка заступником міністра оборони з питань авіації.
«Він тривалий час працював моїм радником, зокрема, займався питаннями адаптації F-16 та Mirage в Україні. Тепер його завдання – розширити ці напрацювання на всю систему військової авіації», - пояснив міністр.
Олексій Марченко
- За інформацією Рустема Умєрова, Марченко має понад 30 років служби в авіації. Починав як льотчик-інструктор, служив у розвідувальних та винищувальних авіаційних полках, командував ескадрильєю та бригадою тактичної авіації.
- Був першим заступником командувача, а згодом командувачем повітряного командування “Захід”.
- Керував Спеціалізованим центром бойової підготовки авіації, працював у структурах Головнокомандувача ЗСУ та Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України.
Сергій Голубцов
- Бригадний генерал службу розпочав у винищувальній авіації, командував ескадрильєю та бригадою, був заступником командувача повітряного командування “Центр” і “Захід”.
- Входив до керівного складу Командування Повітряних Сил, відповідав за підготовку особового складу та розвиток авіаційних спроможностей.
Олександр Дяків
- Полковник має майже 30 років військового досвіду. Пройшов шлях від льотчика до командира бригади тактичної авіації.
- Очолював факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу.
- Нині — начальник штабу - заступник командувача авіації Командування Повітряних Сил ЗСУ.