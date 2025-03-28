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У Міноборони і Генштабі створюють окрему вертикаль для розвитку авіації

Міністр Умєров призначив людей, які куруватимуть цей напрям.

У Міноборони і Генштабі створюють окрему вертикаль для розвитку авіації
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

З’явиться нова вертикаль в Міноборони та Генштабі ЗСУ, яка буде зосереджена на розвитку авіації.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

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«Наша мета — підвищити ефективність застосування наявних платформ і опанувати нові технології, які дадуть Україні перевагу в небі. Ми вже маємо F-16, які довели свою ефективність, а також французькі Mirage. Це лише початок, і ми будемо розвивати цей напрямок далі», - зазначив міністр.

Умєров повідомив, що відповідним наказом за погодженням із Президентом України призначив людей, які куруватимуть цей напрям:

  • генерал-майора Олексія Марченка – на посаду заступника начальника Генштабу;
  • бригадного генерала Сергія Голубцова – заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ;
  • полковника Олександра Дяківа – командувачем авіації - заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ.

Також Умєров сформував подання до Кабміну на призначення Олександра Козенка заступником міністра оборони з питань авіації. 

«Він тривалий час працював моїм радником, зокрема, займався питаннями адаптації F-16 та Mirage в Україні. Тепер його завдання – розширити ці напрацювання на всю систему військової авіації», - пояснив міністр.

Олексій Марченко

  • За інформацією Рустема Умєрова, Марченко має понад 30 років служби в авіації. Починав як льотчик-інструктор, служив у розвідувальних та винищувальних авіаційних полках, командував ескадрильєю та бригадою тактичної авіації. 
  • Був першим заступником командувача, а згодом командувачем повітряного командування “Захід”. 
  • Керував Спеціалізованим центром бойової підготовки авіації, працював у структурах Головнокомандувача ЗСУ та Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України. 

Сергій Голубцов

  • Бригадний генерал службу розпочав у винищувальній авіації, командував ескадрильєю та бригадою, був заступником командувача повітряного командування “Центр” і “Захід”. 
  • Входив до керівного складу Командування Повітряних Сил, відповідав за підготовку особового складу та розвиток авіаційних спроможностей.

Олександр Дяків 

  • Полковник має майже 30 років військового досвіду. Пройшов шлях від льотчика до командира бригади тактичної авіації. 
  • Очолював факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу. 
  • Нині — начальник штабу - заступник командувача авіації Командування Повітряних Сил ЗСУ.
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