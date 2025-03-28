У Міноборони і Генштабі створюють окрему вертикаль для розвитку авіації

З’явиться нова вертикаль в Міноборони та Генштабі ЗСУ, яка буде зосереджена на розвитку авіації.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

«Наша мета — підвищити ефективність застосування наявних платформ і опанувати нові технології, які дадуть Україні перевагу в небі. Ми вже маємо F-16, які довели свою ефективність, а також французькі Mirage. Це лише початок, і ми будемо розвивати цей напрямок далі», - зазначив міністр.

Умєров повідомив, що відповідним наказом за погодженням із Президентом України призначив людей, які куруватимуть цей напрям:

генерал-майора Олексія Марченка – на посаду заступника начальника Генштабу;

бригадного генерала Сергія Голубцова – заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ;

полковника Олександра Дяківа – командувачем авіації - заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ.

Також Умєров сформував подання до Кабміну на призначення Олександра Козенка заступником міністра оборони з питань авіації.

«Він тривалий час працював моїм радником, зокрема, займався питаннями адаптації F-16 та Mirage в Україні. Тепер його завдання – розширити ці напрацювання на всю систему військової авіації», - пояснив міністр.

Олексій Марченко

За інформацією Рустема Умєрова, Марченко має понад 30 років служби в авіації. Починав як льотчик-інструктор, служив у розвідувальних та винищувальних авіаційних полках, командував ескадрильєю та бригадою тактичної авіації.

Був першим заступником командувача, а згодом командувачем повітряного командування “Захід”.

Керував Спеціалізованим центром бойової підготовки авіації, працював у структурах Головнокомандувача ЗСУ та Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України.

Сергій Голубцов

Бригадний генерал службу розпочав у винищувальній авіації, командував ескадрильєю та бригадою, був заступником командувача повітряного командування “Центр” і “Захід”.

Входив до керівного складу Командування Повітряних Сил, відповідав за підготовку особового складу та розвиток авіаційних спроможностей.

Олександр Дяків