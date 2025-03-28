МЗС України засудило спроби Росії легітимізувати контроль над Запорізькою АЕС

Міністерство закордонних справ України засудило дії Росії, спрямовані на встановлення незаконного контролю над Запорізькою атомною електростанцією.
Про це йдеться у заяві відомства.
«Росія продовжує маніпулювати питанням ядерної безпеки, використовуючи ЗАЕС як інструмент міжнародного тиску та шантажу, що створює пряму загрозу для безпеки всієї Європи. Незаконне втручання російської сторони у функціонування ЗАЕС, зокрема через централізований контроль та дії, що ставлять під загрозу технічну стабільність об’єкта, є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки», - наголосило відомство.
Київ закликав міжнародних партнерів посилити зусилля для припинення російського ядерного шантажу.
Україна також вимагає запровадження додаткових санкцій проти «Росатому» та повного припинення співпраці з ним.
В МЗС вважають, що жорстка міжнародна ізоляція ядерного сектора РФ має стати відповіддю на її дії на ЗАЕС.
МЗС підкреслило, що повернення ЗАЕС під повний контроль України є єдиним способом гарантувати її безпеку.
- Днями у Росії заявили, що передання Запорізької АЕС під контроль Україні чи інших держав неможливе, бо станція стала "частиною" російської атомної галузі.