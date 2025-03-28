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МЗС України засудило спроби Росії легітимізувати контроль над Запорізькою АЕС

Відомство вважає, що жорстка міжнародна ізоляція ядерного сектора РФ має стати відповіддю на її дії на станції.

МЗС України засудило спроби Росії легітимізувати контроль над Запорізькою АЕС
ЗАЕС
Фото: Укренерго

Міністерство закордонних справ України засудило дії Росії, спрямовані на встановлення незаконного контролю над Запорізькою атомною електростанцією.

Про це йдеться у заяві відомства.

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«Росія продовжує маніпулювати питанням ядерної безпеки, використовуючи ЗАЕС як інструмент міжнародного тиску та шантажу, що створює пряму загрозу для безпеки всієї Європи. Незаконне втручання російської сторони у функціонування ЗАЕС, зокрема через централізований контроль та дії, що ставлять під загрозу технічну стабільність об’єкта, є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки», - наголосило відомство.

Київ закликав міжнародних партнерів посилити зусилля для припинення російського ядерного шантажу.

Україна також вимагає запровадження додаткових санкцій проти «Росатому» та повного припинення співпраці з ним.

В МЗС вважають, що жорстка міжнародна ізоляція ядерного сектора РФ має стати відповіддю на її дії на ЗАЕС.

МЗС підкреслило, що повернення ЗАЕС під повний контроль України є єдиним способом гарантувати її безпеку.

  • Днями у Росії заявили, що передання Запорізької АЕС під контроль Україні чи інших держав неможливе, бо станція стала "частиною" російської атомної галузі.
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