Помер чоловік, який постраждав внаслідок ворожої атаки на Кропивницький 20 березня

У лікарні помер чоловік, який внаслідок ворожої атаки на Кропивницький отримав майже 90% опіків.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

“Всі ці дні лікарі боролися за нього, але поранення були несумісні з життям”, ‒ розповів він.