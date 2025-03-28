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Помер чоловік, який постраждав внаслідок ворожої атаки на Кропивницький 20 березня

Чоловік отримав майже 90% опіків.

Помер чоловік, який постраждав внаслідок ворожої атаки на Кропивницький 20 березня
Кропивницький після удару
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

У лікарні помер чоловік, який внаслідок ворожої атаки на Кропивницький отримав майже 90% опіків.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

“Всі ці дні лікарі боролися за нього, але поранення були несумісні з життям”, ‒ розповів він.

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  • Ввечері 19 травня росіяни розпочали атаку на житлові квартали Кропивницького з використанням ударних безпілотників. Під ударом опинилися райони Новомиколаївка та Балашівка. Повідомлялося про щонайменше 30 вибухів. Ця атака стала однією з найбільших на обласний центр з початку повномасштабного вторгнення Кремля.
  • Повідомлялося, що унаслідок атаки постраждало 14 людей, зокрема семеро дітей. Двоє постраждалих були у тяжкому стані.
  • Після російських ударів зафіксовані руйнування житлових будинків, школи, церкви та об’єктів інфраструктури.
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