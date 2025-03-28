Помер чоловік, який постраждав внаслідок ворожої атаки на Кропивницький 20 березня

У лікарні помер чоловік, який внаслідок ворожої атаки на Кропивницький отримав майже 90% опіків.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
“Всі ці дні лікарі боролися за нього, але поранення були несумісні з життям”, ‒ розповів він.
- Ввечері 19 травня росіяни розпочали атаку на житлові квартали Кропивницького з використанням ударних безпілотників. Під ударом опинилися райони Новомиколаївка та Балашівка. Повідомлялося про щонайменше 30 вибухів. Ця атака стала однією з найбільших на обласний центр з початку повномасштабного вторгнення Кремля.
- Повідомлялося, що унаслідок атаки постраждало 14 людей, зокрема семеро дітей. Двоє постраждалих були у тяжкому стані.
- Після російських ударів зафіксовані руйнування житлових будинків, школи, церкви та об’єктів інфраструктури.