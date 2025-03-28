У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Звести можливі смерті до нуля – перше інтерв’ю нового керівника меддепартаменту Міноборони Дмитра Самофалова
Звести можливі смерті до нуля – перше інтерв’ю нового керівника меддепартаменту Міноборони Дмитра Самофалова
Михайло Романчук, олімпійський призер з плавання: «Те, що я витримую на тренуваннях, можуть витримати декілька людей у світі»
Михайло Романчук, олімпійський призер з плавання: «Те, що я витримую на тренуваннях, можуть витримати декілька людей у світі»
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернігівщині 15 років тюрми отримав ворожий агент, який планував убивства військових

Засудженим є 45-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів через свої проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

На Чернігівщині 15 років тюрми отримав ворожий агент, який планував убивства військових
Фото: Pixabay

На Чернігівщині ще один агент російської воєнної розвідки отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна, передає СБУ. Як встановило розслідування, фігурант готувався до фізичної ліквідації українських воїнів на території регіону.

Для вчинення замахів планував використовувати саморобні вибухові пристрої (СВП) або дрони-камікадзе.

Кіберфахівці СБУ запобігли ворожим намірам і затримали агента у листопаді 2024 року за місцем його проживання у Чернігові.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

За даними слідства, засудженим є 45-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів через свої проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування агент підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію Укрзалізниці.

Також зрадник готував повітряні удари рашистів по обласному центру. Серед основних цілей ворога були військові шпиталі та радіолокаційні комплекси протиповітряної оборони ЗСУ.

Під час подальших контактів з кадровим співробітником російського ГРУ зрадник висловив свої побажання на вчинення терактів безпосередньо проти українських воїнів.

Служба безпеки зірвала плани ворога. За матеріалами слідчих та оперативників СБУ суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодекс України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies