На Чернігівщині 15 років тюрми отримав ворожий агент, який планував убивства військових

Засудженим є 45-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів через свої проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

На Чернігівщині ще один агент російської воєнної розвідки отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна, передає СБУ. Як встановило розслідування, фігурант готувався до фізичної ліквідації українських воїнів на території регіону.

Для вчинення замахів планував використовувати саморобні вибухові пристрої (СВП) або дрони-камікадзе.

Кіберфахівці СБУ запобігли ворожим намірам і затримали агента у листопаді 2024 року за місцем його проживання у Чернігові.

За даними слідства, засудженим є 45-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів через свої проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування агент підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію Укрзалізниці.

Також зрадник готував повітряні удари рашистів по обласному центру. Серед основних цілей ворога були військові шпиталі та радіолокаційні комплекси протиповітряної оборони ЗСУ.

Під час подальших контактів з кадровим співробітником російського ГРУ зрадник висловив свої побажання на вчинення терактів безпосередньо проти українських воїнів.

Служба безпеки зірвала плани ворога. За матеріалами слідчих та оперативників СБУ суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодекс України: