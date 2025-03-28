Загалом за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 60 людей, у тому числі 5 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 27 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Родинському. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 28 березня.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено 3 будівлі. У Покровську пошкоджено багатоповерхівку; у Родинському 1 людина загинула і 2 поранено, пошкоджено 2 будинки і авто. У Новоекономічному Гродівської громади поранено людину, пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено адмінбудівлю, нежитлові приміщення, 4 приватні будинки, 2 автівки і лінію електропередач.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Нагадаємо, Росія увечері і вночі атакувала українців 163 дронами. Сили ППО збили 89, ще 51 – знешкодили локаційно.