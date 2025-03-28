Росія увечері і вночі атакувала українців 163 дронами

У ніч на п'ятницю, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 163-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Била з російських Міллерово, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська та з окупованих Чауди і Гвардійського, повідомили в Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Станом на 09.00 підтверджено збиття 89 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.

"51 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя", – йдеться у повідомленні.