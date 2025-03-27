Волошин: на Запорізькому напрямку росіяни активізували штурмові дії

Ворог накопичує особовий склад для подальшого проведення штурмових дій і на Гуляйпільському, і на Оріхівському напрямках.

Протягом останніх трьох днів російська окупаційна армія активізувала штурмові дії на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Укрінформ.

“Ворог накопичив певні сили і засоби для проведення штурмових дій і зараз збільшилася кількість штурмів. Наприклад, за добу на Гуляйпільському напрямку було 16 штурмів. Ворог намагався захопити наші позиції в районах Рівнополя, Новополя, Новосілки”, - сказав Волошин.

Він уточнив, що росіяни штурмували за підтримки авіації.

Як зауважив Владислав Волошин, кілька днів тому росіяни намагалися проводити перегрупування сил і засобів, тому спостерігалось невелике затишшя. Втім, воно не стосувалось застосування авіації та РСЗВ.

Щодня Росія застосовує близько півтора десятка КАБів по позиціях українських захисників та по населених пунктах неподалік лінії бойового зіткнення. А останні кілька діб противник використовував майже сотню некерованих авіаційних ракет на добу.

“Також зараз відбувається близько 300 артилерійських обстрілів на добу із застосуванням майже 1300 боєприпасів, плюс майже 450 ударів дронами-камікадзе і понад 300 скидів на добу. Саме така наразі вогнева активність ворога”, - зазначив речник.

Водночас суттєво зросли втрати росіян. За минулу добу ворог втратив 189 чоловік особового складу, а з початку весни ворог на півдні втратив майже 3 тис. осіб. Також з початку березня ворог втратив вже близько 250 одиниць авто- і бронетехніки. Відповідно, росіяни активно застосовують легкомоторну техніку - мотоцикли, багі та квадроцикли.

Владислав Волошин додав, що ворог накопичує особовий склад для подальшого проведення штурмових дій і на Гуляйпільському, і на Оріхівському напрямках. Крім того, рівень підготовки російських штурмовиків став суттєво кращим.

Водночас Сили оборони обладнують мінно-вибухові та інженерні загородження, а також проводять інші заходи, аби протидіяти малим групам піхоти ворога.