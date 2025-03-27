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​​Україна повернула 1247 викрадених Росією дітей у рамках програми Bring Kids Back UA, - омбудсман

Під час перших контактів з представниками американської влади окремо піднімалося питання щодо повернення громадян України. 

​​Україна повернула 1247 викрадених Росією дітей у рамках програми Bring Kids Back UA, - омбудсман
Ілюстративне фото
Фото: Save Ukraine

Україна повернула 1247 дітей у рамках програми Bring Kids Back UA

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає "Інтерфакс-Україна".

"В рамках програми президента України Bring Kids Back UA станом на зараз нам вдалося спільними зусиллями… повернути 1247 українських дітей. Ця цифра, я точно знаю, найближчим часом зросте", - сказав він.

Лубінець зазначив, що йдеться про загальну кількість дітей, повернених як з території РФ, так і з тимчасово окупованих регіонів України.

За його словами, під час перших контактів з представниками американської влади окремо піднімалося питання щодо повернення громадян України. Він зазначив, що щодо реакції російської сторони нічого невідомо, тому Україна продовжує повертати своїх людей каналами, які вже показали свою ефективність.

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