Число готових гарантувати Україні безпеку зростає, деякі готові відправити контингент

Кількість країн, які готові брати участь у гарантуванні безпеки для України, зростає. Дехто готовий допомогти ППО, дехто іншими засобами, дехто – військами, сказав на пресконференції після саміту коаліції охочих президент Володимир Зеленський.

Для конкретизації напрацювань до України приїдуть представники Франції та Великої Британії. Можливо, будуть і інші.

"Є багато пропозицій від лідерів. І їх стало більше. Те, що збільшуються країни, які готові хто як: хто в небі, хтось ППО, хтось реально boots on the ground, хтось на морі Україні давати гарантії безпеки і не відправляти свій контингент – таких країн стає більше. Це хороша новина. Стосовно дій – відповідальності, модальності цього контингенту, що він може, як його застосовувати, хто буде цим керувати – багато питань. Поки що мало відповідей. Зустріч буде", – сказав він.

На зустрічі іноземні делегації ознайомляться з баченням України, яким буде цей контингент і де.

За результатами саміту домовленості про конкретні інвестиції в українську оборонну індустрію. Є і важливий сигнал про те, що відкриватимуть майданчики з виробництва дронів за межами України – після війни.

Зеленському також поставили запитання про радника, який сказав, що Україна хоче європейських солдатів, які за неї битимуться.

"Ми обговорювали контингент. Військовий контингент, наш захист і представлення країн наших партнерів. Представлені в небі, на морі і на землі. Це війська. Ми не говоримо про війська ООН і ОБСЄ. Ми не хочемо просто присутність ОБСЄ – це не гарантії безпеки. У них немає відповідного мандату, і руські їх не бояться", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що треба гарантії безпеки, а не просто моніторинг і заморожений конфлікт.

"Це про професійних людей, які гарантують безпеку України", – роз'яснив він.

Зеленський вважає, що Україна матиме більше європейського контингенту, якщо Штати підтримають це. Що ж можуть дати самі Штати – поки неясно. Питання надання ППО обговорювали з американським президентом. Йдеться про потребу тотального захисту українського неба – не разової, а постійно.

Стосовно контингенту, то це так званий гарантійний контингент, який стоятиме в визначених місцях, а не по лінії розмежування. Про деталі поки говорити не будуть. Також окремо говорять про тренування, навчання, виробництво озброєння, в тому числі і спільне виробництво, виробництво за ліцензіями від партнерів.