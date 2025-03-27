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Алжир засудив франко-алжирського письменника Сансаля до п'яти років ув'язнення

Він в інтерв’ю ультраправому французькому ЗМІ заявив, що Франція несправедливо передала територію Марокко Алжиру в колоніальну еру.

Алжир засудив франко-алжирського письменника Сансаля до п'яти років ув'язнення
Французько-алжирський письменник Буалем Сансал
Фото: EPA/UPG

Французько-алжирського письменника Буалема Сансаля, який потрапив у безпрецедентну дипломатичну кризу між Алжиром і Парижем, засудили у четвер до п'яти років ув'язнення за підрив територіальної цілісності Алжиру.

Про це пише France24 з посиланням AFP.

Сансаля заарештували у листопаді в аеропорту Алжиру після того, як в інтерв’ю ультраправому французькому ЗМІ заявив, що Франція несправедливо передала територію Марокко Алжиру в колоніальну еру.

Заяву, яка повторює давню претензію Марокко, Алжир розцінив як образу його національного суверенітету.

Суд у Дар-Ель-Бейді, поблизу Алжиру, у четвер засудив Сансаля до п’ятирічного терміну ув’язнення зі штрафом у розмірі 500 000 алжирських динарів (3730 доларів). Прокурори в суді Алжиру вимагали для романіста 10 років ув'язнення.

Речник МЗС Крістоф Лемуан додав, що уряд Франції закликає Алжир знайти “швидке, гуманітарне та гідне вирішення цієї ситуації”.

Хоча Сансаль був відносно невідомий у Франції до свого арешту, судовий процес викликав хвилю підтримки з боку французьких інтелектуалів і офіційних осіб.

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Президент Франції Еммануель Макрон відкинув звинувачення проти Сансаля як “несерйозні”, але висловив упевненість у “ясності бачення” президента Алжиру Абдельмаджида Теббуна.

Макрон неодноразово закликав звільнити письменника, посилаючись на його поганий стан здоров'я через рак.

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