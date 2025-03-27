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OnlyFans оштрафували у Великобританії на 1 мільйон фунтів стерлінгів

Платформу контенту для дорослих оштрафували за те, що вона не надала точну інформацію про заходи обмеження віку.

OnlyFans оштрафували у Великобританії на 1 мільйон фунтів стерлінгів
Фото: habr.com

Платформу контенту для дорослих OnlyFans оштрафували у Великобританії на 1 мільйон фунтів стерлінгів. Штраф виписали за те, що платформа не надала точну інформацію про заходи обмеження віку.

Про це пише Politico.

Комунікаційний регулятор Сполученого Королівства оштрафував OnlyFans на 1,05 мільйона фунтів стерлінгів (1,3 млн доларів-ред.) за те, що вони не надали точну інформацію про заходи щодо обмеження віку.

У 2023 році OnlyFans повідомив регулятору, що налаштував інструмент оцінки віку для визначення осіб до 23 років, але пізніше виявилося, що поріг інструменту було помилково встановлено для виявлення осіб віком до 20 років.

Компанія повідомила регулятора про помилку в січні 2024 року, через два тижні після виявлення проблеми та понад 16 місяців після початкового запиту.

Однак регулятор заявив, що зменшив штраф, оскільки компанія зробила висновки та врегулювала справу.

Тепер OnlyFans встановлює "вік виклику" до 21 року, який, як раніше стверджувала компанія, є достатнім для виконання статутних зобов’язань.

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