ЗМІ: Макрон перед початком саміту "коаліції охочих" говорив телефоном з Трампом

США участі в саміті 31 країни не беруть.

За даними декількох французьких медіа, президент Еммануель Макрон перед початком саміту "коаліції охочих", який він нині приймає в Парижі, зідзвонювався з американським колегою Дональдом Трампом. Таку інформацію Le Monde i France24 навів The Guardian.

Про відповідну розмову журналістам розповіли джерела в Єлисейському палаці. Дзвінок відбувся після зустрічі Макрона з українським президентом минулого вечора.

Деталі невідомі.