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ЗМІ: Макрон перед початком саміту "коаліції охочих" говорив телефоном з Трампом

США участі в саміті 31 країни не беруть. 

ЗМІ: Макрон перед початком саміту "коаліції охочих" говорив телефоном з Трампом
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

За даними декількох французьких медіа, президент Еммануель Макрон перед початком саміту "коаліції охочих", який він нині приймає в Парижі, зідзвонювався з американським колегою Дональдом Трампом. Таку інформацію Le Monde i France24 навів The Guardian

Про відповідну розмову журналістам розповіли джерела в Єлисейському палаці. Дзвінок відбувся після зустрічі Макрона з українським президентом минулого вечора. 

Деталі невідомі.

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