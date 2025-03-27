ЗМІ: Макрон перед початком саміту "коаліції охочих" говорив телефоном з Трампом

За даними декількох французьких медіа, президент Еммануель Макрон перед початком саміту "коаліції охочих", який він нині приймає в Парижі, зідзвонювався з американським колегою Дональдом Трампом. Таку інформацію Le Monde i France24 навів The Guardian.
Про відповідну розмову журналістам розповіли джерела в Єлисейському палаці. Дзвінок відбувся після зустрічі Макрона з українським президентом минулого вечора.
Деталі невідомі.
- Сьогодні в Париж Макрон приймає лідерів і представників 31 однієї країни з так званої коаліції охочих. США участі не беруть – їхні представники скептично поставилися до цієї французько-британської ініціативи. Метою зустрічі є напрацювання конкретних кроків, що гарантуватимуть Україні безпеку на випадок повторного нападу окупантів після встановлення припинення вогню.