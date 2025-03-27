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Кім Чен Ин керував випробуваннями дронів-смертників і розвідувальних дронів із підтримкою ШІ

Лідер КНДР оглянув модернізовані розвідувальні безпілотники, здатні відстежувати цілі на суші та на морі, а також нові літаки раннього попередження з повітря (AEW).

Кім Чен Ин керував випробуваннями дронів-смертників і розвідувальних дронів із підтримкою ШІ
Фото: KCNA

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин керував випробуваннями дронів-смертників і розвідувальних дронів із підтримкою штучного інтелекту, пише DW з посиланням на місцеві ЗМІ.

“Сфера безпілотного обладнання та штучного інтелекту повинна бути пріоритетною та розвиватися в модернізації збройних сил”, ‒ цитує KCNA слова політика.

Кім Чен Ин оглянув модернізовані розвідувальні безпілотники, здатні відстежувати цілі на суші та на морі, а також нові літаки раннього попередження з повітря (AEW).

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Згідно з фотографіями, опублікованими агентством, Кім оглядав великий чотиримоторний літака з радарним куполом, який, імовірно, був модифікованим російським вантажним літаком Іл-76.

“Здатність літака AEW “дивитися вниз” пом’якшує деякі проблеми, пов’язані з рельєфом місцевості та перешкодами для відстеження низьколітаючих літаків і крилатих ракет”, – йдеться у звіті.

KCNA також повідомила про випробування ударних дронів.

Також повідомляється, що на початку цього тижня Кім відвідав технологічний комплекс безпілотників і дослідницьку групу радіоелектронної боротьби, де проходили випробування.

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