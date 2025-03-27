ФБР створює оперативну групу для боротьби з “внутрішнім тероризмом” щодо Tesla

У ФБР відмовилися повідомити, скільки людей буде призначено до оперативної групи.

ФБР створило оперативну групу, яка має на меті “припиняти жорстокі атаки на Tesla”.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомив помічник директора ФБР зі зв’язків із громадськістю Бен Вільямсон, нова оперативна група працюватиме спільно з Бюро з питань алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин для розслідування атак проти Tesla.

Втім, у ФБР відмовилися повідомити, скільки людей буде призначено до оперативної групи.

Крім того, Міністерство юстиції оголосило, що буде припиняти зростаючу кількість нападів на Tesla, включаючи пред’явлення звинувачень людям, звинуваченим у киданні коктейлями Молотова на території автовиробника.

"Це внутрішній тероризм. Винні будуть переслідувані, спіймані та притягнуті до відповідальності", - заявив директор ФБР Кеш Пател.

Генеральний прокурор Пем Бонді також назвала дії проти Tesla “внутрішнім тероризмом”.

В свою чергу, Ілон Маск також вважає, що ”стрілянина в магазини Tesla та підпал Supercharger є актами тероризму”.