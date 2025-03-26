Четверо військовослужбовців США зникли безвісти в Литві

Четверо військовослужбовців армії США зникли безвісти в Литві в районі навчань поблизу Пабраде.

Про це йдеться на сайті командування армії США в Європі та Африці.

Пошукову операцію проводять американська сторона, а також Збройні сили Литви, литовські правоохоронці та інші служби.

«Ведуться активні пошуково-рятувальні заходи. Зниклі військові є бійцями 1-ї бригади 3-ї піхотної дивізії і на момент інциденту виконували заплановані тактичні навчання», - йдеться на сайті.

Видання LRT повідомляє, що зник також один гусеничний транспорт. Джерела медіа зазначають, що військові загинули, однак офіційного підтвердження немає.