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Четверо військовослужбовців США зникли безвісти в Литві

Тривають активні пошуково-рятувальні заходи.

Четверо військовослужбовців США зникли безвісти в Литві
Військові навчання США на полігоні Пабраде
Фото: D. Umbraso / LRT

Четверо військовослужбовців армії США зникли безвісти в Литві в районі навчань поблизу Пабраде. 

Про це йдеться на сайті командування армії США в Європі та Африці.

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Пошукову операцію проводять американська сторона, а також Збройні сили Литви, литовські правоохоронці та інші служби. 

«Ведуться активні пошуково-рятувальні заходи. Зниклі військові є бійцями 1-ї бригади 3-ї піхотної дивізії і на момент інциденту виконували заплановані тактичні навчання», - йдеться на сайті.

Видання LRT повідомляє, що зник також один гусеничний транспорт. Джерела медіа зазначають, що військові загинули, однак офіційного підтвердження немає.

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