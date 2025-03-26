У Євросоюзі збираються посилити відповідальність за грубі порушення правил дорожнього руху

Зокрема, у майбутньому постанови про позбавлення прав водія діятимуть на всій території ЄС, а не лише в країні, де було скоєно порушення.

У Європейському Союзі збираються запровадити нові правила, що регулюють виконання заборони на керування за серйозні порушення правил дорожнього руху – зокрема, керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, скоєння ДТП зі смертельними наслідками або суттєве перевищення швидкості, передає DW.

Попередніх домовленостей про це було досягнуто напередодні між експертами Європейського парламенту та урядами країн-членів ЄС. Зміни мають набути чинності після ухвалення формальних рішень. Це питання вже виносилося на обговорення Європарламенту в лютому минулого року і було схвалено депутатами, після чого розпочався процес узгодження правил між парламентом та урядами європейських держав.

Наразі тимчасові заборони на керування діють лише на території країни Євросоюзу, в якій було видано відповідний припис, тобто скоєно ДТП або інше серйозне порушення правил. Після внесення змін до законодавчих актів ці рішення поширюватимуться на всі країни ЄС. При цьому відповідальність за виконання буде перебувати в компетенції держави-члена Євросоюзу, в якій було видано права водія.

Нові правила діятимуть щодо водіїв, позбавлених прав керувати транспортними засобами на три місяці або більше. У Німеччині це покарання застосовується, зокрема, за перевищення дозволеної швидкості на території населених пунктів на більш ніж 61 кілометр на годину або поза населеними пунктами - більш ніж на 70 кілометрів на годину, а також за порушення правил дотримання дистанції на автобанах.

Також тримісячну заборону в Німеччині отримують водії, рівень алкоголю в крові яких на момент контролю перевищив 0,5 проміле, або за перетин залізничних колій при червоному сигналі або опущеному шлагбаумі.

Нагадаємо, в ЄС досягли попередньої згоди щодо запровадження мобільного посвідчення водія. Документ мають запровадити до 2030 року.