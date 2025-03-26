Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Жінка, яка народила Бога. Що ми знаємо про найвідомішу матір у світі
Жінка, яка народила Бога. Що ми знаємо про найвідомішу матір у світі
Україна відмовляється від розрахунку офіційного курсу гривні до рубля
Україна відмовляється від розрахунку офіційного курсу гривні до рубля
Не тільки страх води: чому сказ – це вирок, і що слід знати людям про профілактику і алгоритм дій при укусах
Не тільки страх води: чому сказ – це вирок, і що слід знати людям про профілактику і алгоритм дій при укусах
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
ГоловнаСвіт

У Євросоюзі збираються посилити відповідальність за грубі порушення правил дорожнього руху

Зокрема, у майбутньому постанови про позбавлення прав водія діятимуть на всій території ЄС, а не лише в країні, де було скоєно порушення.

У Євросоюзі збираються посилити відповідальність за грубі порушення правил дорожнього руху
Фото: pixabay

У Європейському Союзі збираються запровадити нові правила, що регулюють виконання заборони на керування за серйозні порушення правил дорожнього руху – зокрема, керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, скоєння ДТП зі смертельними наслідками або суттєве перевищення швидкості, передає DW. 

Попередніх домовленостей про це було досягнуто напередодні між експертами Європейського парламенту та урядами країн-членів ЄС. Зміни мають набути чинності після ухвалення формальних рішень. Це питання вже виносилося на обговорення Європарламенту в лютому минулого року і було схвалено депутатами, після чого розпочався процес узгодження правил між парламентом та урядами європейських держав.

Наразі тимчасові заборони на керування діють лише на території країни Євросоюзу, в якій було видано відповідний припис, тобто скоєно ДТП або інше серйозне порушення правил. Після внесення змін до законодавчих актів ці рішення поширюватимуться на всі країни ЄС. При цьому відповідальність за виконання буде перебувати в компетенції держави-члена Євросоюзу, в якій було видано права водія.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нові правила діятимуть щодо водіїв, позбавлених прав керувати транспортними засобами на три місяці або більше. У Німеччині це покарання застосовується, зокрема, за перевищення дозволеної швидкості на території населених пунктів на більш ніж 61 кілометр на годину або поза населеними пунктами - більш ніж на 70 кілометрів на годину, а також за порушення правил дотримання дистанції на автобанах. 

Також тримісячну заборону в Німеччині отримують водії, рівень алкоголю в крові яких на момент контролю перевищив 0,5 проміле, або за перетин залізничних колій при червоному сигналі або опущеному шлагбаумі.

Нагадаємо, в ЄС досягли попередньої згоди щодо запровадження мобільного посвідчення водія. Документ мають запровадити до 2030 року.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies