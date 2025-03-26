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У Малаві мешканці звинуватили природоохоронну організацію в тому, що перевезені нею слони спричинили загибель 10 людей

Місцеві стверджують, що вони нападали на них, спустошували ферми, а також спричинили напади інших тварин, витіснених слонами. 

У Малаві мешканці звинуватили природоохоронну організацію в тому, що перевезені нею слони спричинили загибель 10 людей
Слони в парку Касунгу, Малаві
Фото: IFAW

Мешканці сіл поблизу національного парку Касунгу – природоохоронної зони в Малаві – звинуватили благодійну організацію International Fund for Animal Welfare (Ifaw) в тому, що перевезені нею слони убили 10 людей. Вони стверджують, що після заселення 263 слонів до парку в липні 2022-го живуть у постійному страху, пише The Guardian

Люди вимагають звести між парком і селами надійні огорожі, аби захистити 167 населених пунктів. А також вони хочуть отримати компенсацію за завдану слонами шкоду. 

Жертвами, зокрема, стали 31-річний Джон Каєдзека, якого затоптало стадо під час роботи в полі у вересні 2022, і 31-річна Масіє Фірі, яка померла після того, як у 2023 на неї напав бик, коли вона була в саду з дворічною дитиною.

Дві смерті не стосуються безпосередньо слонів: одна людина вбита бегемотом, якого витіснили слони, а іншу вбили гієни, які, як вважають, тягнули ссавців із парку. Місцеві жителі кажуть, що слони також регулярно нападають на їхні посіви та витоптують поля, загрожуючи їхнім джерелам існування.

Деякі після зустрічі зі слонами вижили, але отримали травми – аж до втрати працездатності. Інші фермери повідомили, що тварини спустошили їхні поля, тож у них немає врожаїв. 

У заяві Ifaw повідомили, що отримали повідомлення про судовий позов у грудні, і відкинули звинувачення в порушеннях.

"Ifaw глибоко засмучений усіма випадками конфлікту між людьми та дикою природою в Касунгу та його околицях, де він працював над підтримкою уряду та громад у розробці стійких рішень для зменшення конфлікту між людьми та дикими тваринами та сприяння співіснування", – сказав представник, підкресливши, що уряд Малаві несе загальну відповідальність за свої національні парки. 

За їхніми словами, компанія Ifaw надала технічну та фінансову підтримку, дотримуючись передової міжнародної практики під час переміщення слонів.

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