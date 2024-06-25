Підпис під комюніке Саміту миру поставила ще одна країна

Держава Малаві стала 10-им представником Африканського континенту, що долучився до підсумкового комюніке Глобального саміту миру у Швейцарії.

Про нового підписанта документа, схваленого у Бюргенштоку, повідомив під час свого вечірнього відеозвернення Президент України Володимир Зеленський. За його словами, збільшення кількості саме африканських країн, які долучилися до рішень саміту, здійснює "велику силу тиску на Росію для припинення злочинної агресії".

Разом з Малаві кількість країн та організацій, що погодилися з положеннями комюніке Саміту миру, сягнула 88.